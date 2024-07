Calciomercato Milan Alessandro Florenzi non se ne va | decisiva la telefonata con Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 luglio 2024)resterà rossonero. Ha avuto un chiarimento con Paulo, dopo le incomprensioni avute a Roma Le previsioni che davanoin uscita daello non hanno avuto un seguito, il giocatore stesso ha confermato che resterà rossonero. Il classe 1996 non aveva avuto un rapporto idilliaco con il neo allenatore Pauloai tempi della comune militanza alla Roma. Il tecnico interpellato sul rapporto con il terzino ha risposto: È un giocatore della squadra e in questo momento conto su di tutti quelli che sono in rosa.è uno di questi Atleta e mister hanno avuto un lungo colloquio telefonico, mettendo da parte gli attriti passati. Tanto è vero che il poliedrico giocatore (sa giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza può essere impiego a centrocampo) ha scritto sul proprio profilo Instagram: Non vedo l’ora di ricominciare! Pronto a tornare a sudare con i miei compagni.