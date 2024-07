Battiti Live 2024 | la nuova edizione dello show musicale su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 luglio 2024): conduttori, cantanti, ospiti, cast, artisti, tappe, quante puntate, location, a che ora inizia, scaletta, streaming,è lastagionedell’estate che quest’anno va in onda su5 a partire dall’8 luglioin prima serata con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Ma scopriamo insieme i cantanti, il cast, quante puntate, ospiti, conduttori e scaletta di. Anticipazioni, conduttori e novità Dopo sette edizioni andate in onda su Italia 1,, quest’estate, andrà in onda per la prima volta in prima serata su5, a partire dall’8 luglio.