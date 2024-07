Attal si dimette Macron lo tiene al suo posto | Per il momento caos a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il premier francese Gabrielha lasciato palazzo Matignon, la sede del governo, e si è diretto all'Eliseo per presentare al capo dello Stato, Emmanuel, le dimissioni. I rapporti fra i due sono diventati difficili, secondo il loro entourage, nelle ultime settimane, dopo lo scioglimento: "Non ho scelto io di sciogliere l'Assemblée - ha detto ieri seradopo l'annuncio dei risultati del ballottaggio - ma ho rifiutato di subirlo". Una volta arrivato all'Eliseo,ha consegnato le sue dimissioni nella mani di. Ma il presidente francese le ha rifiutate. E così ha chiesto al premier, che si era recato all'Eliseo per fare un passo indietro dopo il risultato delle elezioni, di restare per ilnel ruolo di primo ministro al fine di garantire una stabilità del Paese.