Artem si rifiutò di parlare con Megan per portare rispetto alla fidanzata | ora è single

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il percorso a Pechino Express diTkachuk (che ha partecipato in coppia con il fratm Antonio Orefice) qua su Biccy ce lo ricordiamo soprattutto per la brutta parentesi che ha avuto con la ballerinaRia quando la produzione del programma li ha costretti a formare una coppia di gioco. Se con Antonio Orefice il biondissimoTkachuk si è sempre dimostrato solidale e amichevole, conRia è stato tutto il contrario e solo ed esclusivamente per una questione di genere. “Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio“, furono le sue paroletelecamera. Una decisione alquanto tossica che ferì molto la ballerina che in un’occasione si mise anche a piangere. “Non ce la faccio più, è veramente troppo difficile“, le parole della ballerina che all’epoca eracol collega Gianmarco Petrelli, “Neanche un come stai? Niente, nulla.