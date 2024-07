Altra settimana di silenzio Ma presto via agli annunci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Servirà, evidentemente, ancora un po’ di pazienza, prima che la Pistoiese inizi a prendere forma in via definitiva. Un’è giunta al termine e nessuno ufficiale riguardante lo staff tecnico e la rosa è stato ancora pubblicato da parte della società. Nessun timore però, tranquillizzano dall’entourage arancione: a partire dai prossimi giorni il club il via al consueto "tran tran" di comunicati e presentazioni, a cominciare dal tecnico Domenico Giacomarro che, pur in via ufficiosa, già da tempo sta operando a fianco del direttore sportivo Taibi nella costruzione della rosa. Allo stesso tempo, l’organigramma dirigenziale è impegnato nella compilazione dei moduli e delle documentazioni richieste per espletare le pratiche dell’iscrizione al campionato.