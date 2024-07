5 spunti sul risultato delle elezioni in Francia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 8 luglio 2024) 5 (s)punti sulinDisclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Anche nell’analisi a posteriori e col senno di poi, c’è sempre margine per l’incertezza e per l’interpretazione. Il secondo turnolegislative francesi è stata una sconfitta di Marine Le Pen? Una vittoria di Macron? Della sinistra agglutinata attorno a Mélenchon? E chi ci guadagna di più da questo nuovo scenario? Sono tante le variabili, tante le domande. Proviamo, più che a dare risposte, a offrire qualche spunto di riflessione. 1. La strategia dell’isolamento funziona (ancora) ma solo dove c’è il pieno riconoscimento della nuova destra Partiamo dal dato più difficile da controbattere: il secondo turnolegislative francesi ha visto la sconfitta di Marine Le Pen.