WWE | Drew McIntyre ancora beffato CM Punk gli fa sprecare la valigetta del Money in the Bank

(Di domenica 7 luglio 2024) Succede di tutto nel match valido per il titolo dei pesi massimi questa notte ain the. Nell’unico match valido per il titolo del mondo, incombeva l’ombra dellaappena conquistata dae così in effetti è accaduto. Seth Rollins e Damian Priest protagonisti di un match combattuto Dopo un match molto combattuto, si è arrivati a un apparente conto da tre di Seth Rollins su Damian Priest. In realtà, l’arbitro conta il due e in diretta non siamo riusciti a capire il motivo. Ad ogni modo, il match prosegue con Priest che sembra potersi rialzare e spostare fuori dal ring.trasforma il match in un triple threat In quel momento risuona la theme song di, che chiede all’arbitro di essere inserito nel match.