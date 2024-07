Vis Bove è ufficiale | anche lui fino al 2028

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ora è: Davideè un giocatore della Vis, secondo acquisto della nuova stagione dopo quello dell’esterno Luca Paganini, ex Latina. Per arrivare all’ex Crotone, con cui l’accordo era stato raggiunto da tempo, la Vis ha messo sul piatto un contratto quadriennale,al 30 giugno, difensore centrale beneventano, di piede mancino, prestante fisicamente, abilenel gioco di impostazione, è cresciuto nel settore giovanile del Novara e ha debuttato nei professionisti nel 2018. Successivamente è passato all’Avellino, quindi al Crotone dove è rimasto due stagioni. Per lui oltre 120 presenzera tra i Pro, playoff compresi. Sarà a disposizione di mister Stellone sin dal ritiro di Cingoli. E sarà il perno di una difesa ancora da completare, dopo la partenza di Zagnoni (destinazione probabile Carpi) e il mancato rientro di Zoia (destinazione Terni).