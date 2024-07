Ultim’ora Rafa Marin tutto fatto con il Napoli | ecco quando farà le visite mediche

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Non solo Alessandro Buongiorno, ilha concluso l’acquisto anche dileIlha chiuso per un altro acquisto oltre ad Alessandro Buongiorno. Il processo di ‘riqualificazione’ del reparto difensivo ha inizio e il lavoro tattico di Antonio Conte vedrà l’inserimento di due difensori centrali. Oltre al simbolo del Torino, infatti, si unirà ai partenopei anche. Un colpo fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha trovato l’accordo con il Real Madrid.ha disputato un’ottima stagione in prestito al Deportivo Alaves, con la quale ha collezionato 35 presenze tra Liga e Copa del Rey per un totale di 2.546?. Classe 2002, il difensore spagnolo approderà ala titolo definitivo e il Real Madrid avrà a disposizione la recompra.