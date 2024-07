Tatuaggi uno studio Usa | Il 35% degli inchiostri è pericoloso

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 luglio 2024) La pratica dei, così come quella del trucco permanente, può risultare pericolosa per la salute umana. In una ricerca pubblicata sulla rivista statunitense Applied and Environmental Microbiology, un team di scienziati spiega di aver individuato batteri anaerobi e aerobi (che vivono in ambienti senza ossigeno oppure, al contrario, con ossigeno) neglicommerciali per i tattoo e il trucco. Talipotrebbero dunque essere una fonte di infezioni per la pelle. Il nuovoè il primo a indagare la presenza di batteri anaerobi neglipercommerciali. “I nostri risultati rivelano che glipernon aperti e sigillati possono ospitare batteri anaerobici. Noti per prosperare in ambienti a bassa ossigenazione come lo strato dermico della pelle, insieme a batteri aerobici“.