Sul presidente era necessario un sì trasversale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) La consigliera comunale del Pd Federica Di Padova torna sul suo profilo Facebook sull’elezione di Antonio Carpentieri alla presidenza del Consiglio. Risponde indirettamente a Grazia Baracchi che ha lasciato il gruppo Dem e a tutti coloro che avvertono disagio di fronte alle scelte dei vertici locali guidati da Federica Venturelli. "Il percorso che ha portato alla formazione della giunta – sottolinea Di Padova–- è stato delicato e forse non esattamente in linea con le ’nostre’ aspettative. Molte donne e uomini di valore, che il gruppo cittadino ha cercato di valorizzare, non hanno visto soddisfatte le loro legittime ambizioni. Ci dispiace? Molto. Tuttavia in un partito come il nostro dovremmo aver chiaro che la Politica è Servizio. Le ambizioni sono legittime, ma si fa politica per la comunità, non per se stessi".