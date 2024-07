Roghi nei boschi nuovi mezzi antincendio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Sarà anche vero che quest'anno pare non esserci il caldo record con relativa siccità che l'anno scorso ha messo in ginocchio L'Emilia Romagna e l'Italia, però gli incendivi sono un pericolo con cui dobbiamo Sempre fare i conti. Auspico che lo Stato rinforzi dove serve il corpo dei vigili del fuoco e per i controlli e la prevenzione i carabinieri forestali e la Protezione civile. Isono un patrimonio comune che va salvaguardato dai comportamenti potenzialmente pericolosi che possono innescare incendi. Fabio Bettini Risponde Beppe Boni Pur tenendo presente che decine di uomini in più da distribuire sul territorio per la prevenzione non si inventano con un clic, i controlli d'estate aumentano sull'Appennino bolognese come nelle altre località.