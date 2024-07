Risultati elezioni Francia in tempo reale | cosa sta succedendo al ballottaggio Ecco i primi exit poll

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Parigi, 7 luglio 2024 - Idellelegislative inalsono attesi alla chiusura dei seggi, alle 20 nelle città più grandi come la capitale Parigi. Ma secondo idei media belgi, appena diffusi, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella non avrebbe la maggioranza assoluta. L’ipotesi era tra quelle previste in questi giorni dai sondaggi e dagli analisti. Alla stessa conclusione rimandavano iistantdiffusi dal Sole 24 Ore. L’ipotesi era tra quelle previste in questi giorni dai sondaggi e dagli analisti, che però invitano alla prudenza ricordando che il voto non è pura matematica. Le news in