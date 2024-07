Preoccupato dall' astensionismo la partecipazione non si può improvvisare | il monito del Papa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "La parola democrazia non coincide semplicemente con il voto del popolo. Intanto, mi preoccupa il numero esiguo di persone che hanno votato. Che cosa significa? Non è solo il voto del popolo, ma richiede che si creino le condizioni perché tutti possano esprimersi e partecipare. E lanon si può: si impara da bambini, da giovani, e va "allenata", anche al senso critico contro le tentazioni ideologiche e populiste". CosìFrancesco nel suo discorso a Trieste per la 50.ma Settimana dei cattolici italiani.