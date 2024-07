Maltempo record Bonaccini chiede l’emergenza nazionale Presto un sopralluogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano, ha firmato e inviato alla premier Giorgia Meloni la richiesta di stato di emergenzaper le "eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni" che hanno colpito buona parte della regione il 20 e il 29 giugno scorsi, in particolare le province di Reggio e Modena. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche al ministero per la Protezione Civile guidato da Nello Musumeci e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La ricognizione dei danni e la successiva istruttoria, fa sapere la Regione, ha portato ad una stima di 230 milioni di euro solo per la parte pubblica. L’ondata di, ricorda viale Aldo Moro, ha visto il picco più grave tra il 23 e il 25 giugno.