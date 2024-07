LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | oro di Daniele del Signore nei 100 dorso Momoni è d’argento Pascareanu e D’Ambrosio di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.19 Si ripartirà tra una decina di minuti dopo l’ultima pausa per le premiazioni. 18.18 Queste le avversarie delle azzurre: Abraham (Ungheria), Ploger (Germania), Draconescu (Romania), Dumont (Belgio), Vasilaki (Grecia), Blockside (Regno Unito). 18.17 Si prosegue con i 400 stile femminili dove saranno in acqua le azzurre Lucrezia Domina ed Emma Vittoria Giannelli. 18.16 Arriva dunque la quarta medaglia per l’Italia in questa ultima giornata dopo l’oro didele i bronzi di Giuliae Carlos. 18.15 ARGENTO ITALIA!è secondo in 23?54 dietro allo spagnolo Teo del Riego Torres (23?44).Austria con Lukas Edl che chiude in 23?62. 18.10 E’ il momento dei 100 farfalla maschili: Akkoyun (Turchia), Philipps (Francia),(Italia), Riego Torres (Spagna), Edl (Austria), Miknic (Croazia), Dumesnil (Francia), Antal (Ungheria).