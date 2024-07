La scomparsa di Mara Favro e il passato oscuro del suo ex capo nella tratta delle schiave

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è un ombra neldi Vincenzo Milione, l’exdi, la donna di 51 annida Susa l’8 marzo. Il gestore della pizzeria Don Ciccio di Chiomonte, locale dovelavorò otto giorni prima di scomparire nel nulla, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. E non si può spostare dalla sua pizzeria perché, come riporta oggi La Stampa, dal 2021 è considerato ancora “pericoloso” per il tribunale di sorveglianza di Torino. Non può allontanarsi la sera dalla sua residenza. Milione, che risulta oggi indagato con il pizzaiolo Cosimo Esposito (che dal locale si è licenziato rendendosi irreperibile alla stampa), ha alle spalle dieci anni di carcere inflitti dalla corte di appello di Cagliari per associazione a delinquere «con il ruolo di partecipe e lo stabile inserimento in un’organizzazione finalizzata a commettere delitti di riduzione in schiavitù e in materia di prostituzione».