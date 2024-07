La mappa delle zone calde Controlli mirati e 200 agenti da via Ghilini al centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) La prevenzione prima di tutto. Ci fa affidamento il Questore Salvatore Barilaro, che ha potenziato ie le misure di prevenzione consentendo di restringere le maglie del “setaccio” attraverso il quale vengono individuate le persone che commettono i reati o tengono comportamenti devianti e pericolosi. "Lo strumentomisure di prevenzione, che il Questore ha il potere di emettere - fanno sapere dagli uffici di via Montevecchia - consente di intervenire dove non è possibile applicare la misura della detenzione in carcere o altra pena a seguito del processo penale, infatti le misure di prevenzione sono provvedimenti amministrativi che vanno a limitare o impedire comportamenti che costituiscono reato o sono antisociali e pericolosi, prima che intervengano le misure penali che richiedono i tempi del processo".