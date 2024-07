Il caso Paoloni ci ricasca Nuova squalifica | chiedeva soldi per provini dei baby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Non c’è pace per Marco, l’ex portiere della Cremonese già coinvolto nell’inchiesta penale (e sportiva) sul calcioscommesse del 2011 per la quale venne arrestato e poi assolto (marzo 2019) dopo la vicenda del sonnifero somministrato ai compagni di squadra per perdere la partita contro la Paganese. Dopo la grazia concessagli dalla Figc nel 2021 (cinque anni dicon proposta di radiazione), era tornato in campo me nell’ultimo anno si è beccato 23 mesi didalla giustizia sportiva con la stessa motivazione: nonostante fosse sprovvisto di regolare iscrizione al Registro degli Agenti,proponeva a giovani calciatoricon altre società,loro di sottoscrivere il mandato e pretendeva la corresponsione di somme di denaro.