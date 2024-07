Guido De Maria | Desideravo tanto diventare vecchio | beh ce l’ho fatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) L’età anagrafica diDe, il papà di Supergulp e Nick Carter, oltre che di una marea di spot televisivi, non coincide con quella biologica. Classe di ferro 1932 (20 dicembre) con ironia da medaglia d’oro, battuta sempre pronta, creatività senza confini, vitalità esplosiva. Gli anni per lui non passano. Il Comune dovrebbe d’ufficio modificare la carta di identità di questo gran genio della matita e della cinepresa, i due strumenti che hanno scandito i primi 91 anni diil Grande, l’uomo che da decenni fa sorridere l’Italia dei fumetti su carta e in tv.Dearriva dall’alto. Abita nel buen retiro di una villa di campagna a Santadi Mugnano, è nato a Lama Mocogno in appennino, ma la sua patria adottiva è stata la Bologna di musica e artisti degli anni Cinquanta e Sessanta, quando non si andava mai a dormire.