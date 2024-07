Grotta | scatta la sosta a pagamento la minoranza si oppone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La nota del consigliere Vincenzo Barrasso e a nome degli altri Colleghi del Gruppo "Perminarda 2027" del Consiglio comunale diminarda, sull'istituzione della. Martedì 9 luglio entrerà in vigore il nuovo Piano didel Comune diminarda. Sono stati realizzati ben 334 stalli per il parcheggio a(stalli blu). In Consiglio comunale il nostro Gruppo politico, Perminarda 2027, si è opposto alla approvazione delle soste a. Riteniamo che, ancora una volta, la maggioranza guidata dal Sindaco Spera abbia operato in modo superficiale, senza analizzare adeguatamente la complessità di un tema molto rilevante anche per il tessuto produttivo, commerciale e artigianale grottese.