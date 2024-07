F1 su TV8 oggi | differita in chiaro gara GP Gran Bretagna 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) IlPremio didi Formula 1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 7 luglio. La dodicesima delle ventiquattro gare del Mondialeprenderà il via alle ore 16.00 italiane. LA DIRETTA LIVE DELLADI F1 DALLE 16.00 Si gareggerà a Silverstone per la cinquantottesima volta. Il circuito è utilizzato sin dal 1950, ma per tre decenni (dal 1955 al 1986) ha dovuto osservare l’alternanza con altri autodromi (Aintree e Brands Hatch). Dal 1987 si gareggia, invece, costantemente nel Northamptonshire. Nel 2023 il podio del GP venne occupato da piloti di tre team diversi. Vinse la Red Bull di Max Verstappen, davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton. La Ferrari si è imposta per l’ultima volta nel 2022, anche se il successo di Carlos Sainz fu macchiato dalle polemiche interne in seguito a scelte strategiche assurde.