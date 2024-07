F1 le previsioni meteo del GP Gran Bretagna | c’è rischio pioggia?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) La F1 è pronta a vivere le emozioni delPremio di, dodicesimo appuntamento del mondiale 2024. Il weekend è ospitato dal circuito di Silverstone, tappa storica per il Circus che corre qui da 74 anni consecutivi. Il fine settimana è stato caratterizzato da un maltempo altalenante, con alcuni scrosci diche hanno disturbato l’azione in pista durante la prima fase delle qualifiche, in scena ieri. Leper la giornata di domenica non sono delle migliori, con laprevista a partire dalla prima mattinata. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi alle 15:00, orario locale a cui avrà inizio la gara. In questo momento, dunque, si ipotizza una gara bagnata. F1, ledel GP: c’è? SportFace.