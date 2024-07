Dove vedere Italia-USA Finale Mondiali U17 basket | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) L’giocherà ladeiUnder 17 diper la prima volta nella sua storia. Di fronte la squadra che, dall’anno di istituzione di questa rassegna iridata, il 2010, l’ha sempre dominata: gli Stati Uniti. Una specie di missione impossibile, che però gli azzurri si sono guadagnati. E dire che a inizio torneo la situazione pareva disperata. Una partita buttata via con l’Argentina, un’altra con la Turchia, poi la risalita con la Nuova Zelanda e il miracolosocon l’Australia che non solo ha cambiato le prospettive degli azzurri, ma ha anche dato loro grandissima fiducia. Dall’altra parte, però, c’è una squadra che solo due squadre hanno in qualche modo limitato: Francia e Canada. Per il resto, circa 80 punti di scarto (sì, ottanta) di media a gara, oltre a performance da più di 140 realizzati.