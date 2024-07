Calciomercato Napoli brutte notizie per Manna | il bomber ha preso una decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Un obiettivo della società partenopea chiude qualsiasi dubbio sul suo futuro,dovrà puntare ad altro Iniziata già da qualche giorno, in via ufficiale, l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del. Il tecnico avrà l’obiettivo di far dimenticare ai tifosi la scorsa annata, una delle più infauste nella storia del club, riportando ilin Europa. Obiettivo chiaro che necessita, per il raggiungimento, di importanti interventi sul mercato:è a lavoro già da diverse settimane per integrare la rosa azzurra e se Spinazzola, Marin e Buongiorno sembrano essere gli obiettivi più vicini per andare ad integrare la retroguardia tiene banco la situazione relativa al centravanti. Osimhen lascerà gli azzurri, lo vogliono entrambe le parti, di conseguenza la dirigenza lavora per trovare il sostituto.