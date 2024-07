Caduta dell’amministrazione l’ex maggioranza | errori da tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Tra le tante voci che si sono levate dopo la, svegliando dal torpore il dibattito cittadino, c’è quella delle liste del: Con voi, Per Sem, La scelta giusta, Siamo al Centro, Essere Sem che, al pari degli altri, vogliono dire la loro. "Divertente leggere comeminoranza strumentalizzi i recenti eventi per far credere che gli sbagli sianoda una sola parte. Forse – è la riflessione - credono che gli elpidiensi non siano in grado di giudicare da soli e abbiano bisogno delle loro interpretazioni, tra l’altro ricche di fantasiosi riferimenti a presunti ‘atti eroici’". "La minoranza – proseguono -, ha saputo fare bene i conti, gliene diamo atto. Hanno capito che bastavano 3 consiglieri diper far cadere l’amministrazione e, da bravi politici navigati hanno trovato in loro, terreno fertile".