Boom di turisti sosta selvaggia e proteste

(Di domenica 7 luglio 2024) Èdie scatta la, infuriati i residenti dei quartieri in prossimità del lungomare: "Noi impossibilitati ad entrare in casa". Dopo un giugno con un aumento di presenze a doppia cifra rispetto al 2023, luglio fa ben sperare già dal primo week-end dove alcune strutture hanno già fatto registrare i primi sold out. Bene anche il turismo mordi e fuggi con molti stabilimenti balneari senza un lettino disponibile. L’assalto alla spiaggia ha fatto scattare la caccia al parcheggio già dalle prime ore della giornata e già dalla tarda mattinata era impossibile trovare un posto libero anche nei parcheggi scambiatori. Nelle vie che collegano il lungomare ai quartieri residenziali come Vivere Verde e Cesanella a nord, ma anche Piano Regolatore e Saline a sud, le auto inovunque hanno causato problemi ai residenti che hanno tempestato di telefonato il centralino dei vigili urbani.