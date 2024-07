Bergamo donna tenta di togliersi la vita | la salvano due poliziotti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024). Era ancora cosciente ma in condizioni gravi, e se non fosse arrivata a breve in ospedale probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Nella mattinata di venerdì (5 luglio) due agenti delle Volanti hanno salvato laa unadi 66 anni che aveva appena ingerito una grossa quantità di farmaci con l’intenzione di farla finita. Una telefonata arrivata in questura poco prima, mancavano una manciata di minuti alle 8, ha fatto sì che nel giro di un quarto d’ora nella zona dell’abitazione, in via Coghetti, nel quartiere cittadino di San Paolo, arrivasse oltre alla Polizia anche una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di. Sono stati gli stessi pompieri a raggiungere con un’autoscala un balcone dell’appartamento e ad aprire la portafinestra per fare strada agli agenti.