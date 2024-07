Amarcord Quante amicizie nate sui banchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Letra idi scuola spesso sono quelle più durature. Lo dimostrano i tanti ritrovi che coinvolgono gli ex compagni di scuola che, anche dopo tanti anni, si sentono ancora uniti da tante prime volte vissute insieme e moltissime esperienze indelebili che, di tanto in tanto, è importante rinfrescare. Un nuovo appello, a quarant’anni dal diploma: a rispondere presente stavolta c’erano quasi tutti i ragazzi della 3ªC del liceo classico Morgagni. Sono stati ben 22 i partecipanti al momento conviviale organizzato all’azienda agricola Sternini di Dovadola, riuniti per festeggiare e spartire ricordi, sempre con un pensiero particolare per chi non c’è più, come Rinaldo Cagnani, un compagno di classe andato via troppo presto. Ad aver partecipato sono stati: Alessandro Pedrizzi, Paolo Sabbatani, Paola Albonetti, Silvia Costantini, Debora Gardini, Monica de Pace, Luca Guardigli, Andrea Degidi, Flavia Battaglia, Claudia Lega, Luca Vespignani, Bruno Cornetti, Brunella Battistini, Paola Casadei, Manuela Ricci, Stefano Benzoni, Cristina Zammarchi, Francesco Pace, Fabio Guardigli, Stefano Lelli, Elena Varani e Stefano Farolfi.