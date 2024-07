Alex Marangon ucciso durante un rito sciamanico l’amico | Era preoccupato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) L’autopsia sul corpo di, il giovane 25enne di Marcon ritrovato morto nel greto del fiume Piave, ha rivelato segni di violenza che confermano la possibilità di un omicidio. Secondo i risultati,ha subito ferite alla testa causate da un oggetto contundente, un’emorragia interna dovuta a un trauma al torace e numerose costole rotte. Le fratture sono localizzate principalmente sul lato sinistro del corpo e sono compatibili con colpi inflitti con un bastone o una pietra di fiume. Al momento, l’arma del delitto non è stata ancora rinvenuta, ma gli indizi suggeriscono che il giovane possa essere stato vittima di un’aggressione letale.Inizialmente, gli investigatori avevano preso in considerazione le ipotesi di incidente o suicidio per la morte di