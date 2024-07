Uccide e decapita il fratello lunedì l’incarico per l’autopsia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sì, l’ho ucciso perché all’improvviso ho sentito delle voci che mi hanno detto che dovevo ammazzarlo”. Questo avrebbe dichiarato Benito Miarelli davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) e al suo legale di fiducia, l’avvocato Teodoro Reppucci. L’uomo, 57 anni, ha brutalmente ucciso eto Annibale Miarelli, 68 anni. L’omicidio, avvenuto con un’ascia, è stato confessato dall’indagato durante l’interrogatorio in carcere. Annibale, un ex operaio in pensione, si era trasferito a Pannarano circa sei mesi fa, dopo la morte della moglie, con l’intento di ritrovare serenità nei luoghi della sua infanzia. La sua tragica fine ha gettato nello sconforto l’intero paese, ancora sotto shock per l’accaduto.prossimo sarà conferitoal consulente che eseguiràsul corpo della vittima presso l’obitorio dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.