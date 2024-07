Turismo estivo in bus con la circolare per Saltino e Vallombrosa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024) Meno auto sulla montagna di Reggello per andare incontro all’ambiente ma anche per garantire la pace e la serenità dei luoghi. È l’obiettivo del serviziodi trasporto pubblico per le località diorganizzato dal Comune, in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e ColBUS. Da domani (7 luglio) all’1 settembre, i residenti e i visitatori potranno usufruire dei servizie Bus+Trekking, per esplorare comodamente queste splendide località senza l’uso dell’auto. Il Bus+Trekking è un servizio pubblico che parte da Reggello e Cascia, con fermate principali a Pietrapiana,, Secchieta,-Abbazia,-Bivio Consuma e Vignale. Il servizio non solo permette agli amanti delle escursioni di esplorare a piedi itinerari suggestivi, ma offre anche una connessione diretta con il Museo Masaccio d’arte sacra e la Pieve di Cascia.