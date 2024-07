Si schianta in moto contro un Doblò Muore a 22 anni Luca Quatraro tradito dalla passione per i motori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)avrebbe compiuto 23il 23 agosto, ma ieri mattina percorrendo la strada provinciale 164 che collega Locate Triulzi a San Giuliano Milanese ha incontrato la morte andando arsiun furgone. Un impatto violentissimo avvenuto pochi minuti prima delle 7.30, mentre il ragazzo stava andando al lavoro. Lasulla quale viaggiava – una Bmw Ss1000rr, un vero e proprio bolide – si è scontrata con un Fiatbianco condotto da una donna di 36. Ancora incerta la dinamica dell’incidente mortale sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Secondo una delle ipotesi più accreditate, il, che proveniva da San Giuliano Milanese, giunto all’altezza di Cascina Rancate avrebbe svoltato a sinistra, mentre in senso opposto giungeva a bordo dellache non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.