Sequestrati 14 chili di droga L’hashish conservato in congelatore

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 – Un grosso quantitativo di, circa 14, ma la curiosità è che parte di essa veniva conservata in. A scovarla sono stati gli uomini della polizia di Prato al termine di un’operazione che ha portato in carcere due uomini, entrambi italiani, di 30 e 47 anni. L’operazione è partita dalla squadra mobile di Prato: nei giorni scorsi gli investigatori avrebbero appreso elementi in merito al coinvolgimento dei due arrestati nello spaccio nelle piazze del centro storico di Prato, a Calenzano e a Sesto Fiorentino. Ieri poi, sospettando la consegna di un ingente quantitativo dida parte del quarantasettenne, la polizia lo ha fermato a bordo di un'auto trovando nel veicolo oltre un chilo di marijuana.