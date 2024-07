Salvo Oliva investito in scooter e morto a 16 anni | automobilista arrestato dopo la fuga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Ancora un gravissimo incidente stradale mortale sulle strade italiane con protagonista un giovanissimo. Stavolta è successo a Lentini, nel Siracusano, dove, un ragazzo di 16, è stato travolto da un’auto mentre era alla guida del suo, con dietro un amico. L’impatto è stato talmente forte da non lasciare scampo a, mentre l’amico è stato trasportato in ospedale. Il conducente dell’automobile responsabile del sinistro è stato fermato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un 50enne originario di Villasmundo, accusato adesso di omicidio stradale.Leggi anche: Tragico incidente in bici, Nicholas Burchiellaro muore a 17. Il racconto disperato di papà Marco L’incidente è accaduto nella serata di venerdì 5 luglio.