Roletto Pierangelo Ramagnollo uccide il figlio Ailton con una spranga di ferro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2024) Dramma familiare a(Torino)., 84 anni, ha ucciso iladottivo, 40 anni, con unadial culmine di un litigio.dopo il delitto ha chiamato un conoscente per raccontare quanto accaduto e quest’ultimo avrebbe poi avvertito i Carabinieri. In base ad una prima ricostruzione,avrebbe ucciso ilnel giardino della loro villa di due piani, in borgata Roncaglia, dopo un diverbio. Padre eabitavano da soli da 10 anni, da quando la moglie di Ranagnollo era mancata., quarantenne di origini brasiliane, era stato adottato da quando era piccolo. I vicini di casa hanno descrittocome una persona cordiale, confermando però ai Carabinieri che spesso padre elitigavano.