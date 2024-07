Raphaël Geminiani lo chiamavano Grand Fusil

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) A 99 anni e poco meno di un mese, se n’è andato. È come se fosse morto l’ultimo paladino dell’imboscata di Roncisvalle, l’ultimo cavaliere della Battaglia dei Giganti, l’ultimo testimone degli anni in cui il ciclismo era epopea popolare tramandata di bocca in bocca, come nelle chansons de geste medievali o nei poemi epici rinascimentali. Lo scriveva Roland Barthes, in un capitolo di Miti d’oggi, quando parlava del Tour de France "come epopea" e spiegava come lae Boucle fosse una moderna interpretazione del genere epico fin dall’onomastica dei suoi eroi a pedali. Gli epiteti rimandavano all’etnos dei protagonisti (Darrigade il Guascone, Robic il Celta, Van Dongen il Batavo) oppure si trasformava nell’abbreviazione, un diminutivo "leggero, un po’ tenero che testimonia in una stessa sillaba di un valore sovrumano e di un’intimità tutta umana" così che il nome "diventa veramente pubblico".