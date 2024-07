Raduno Milan la Curva Sud non ci sarà | ecco il motivo Il comunicato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 luglio 2024) Lunedì 8 luglio inizierà ildelma laSud nonpresente: ildella protesta dei tifosi rossoneri La stagione 2024/25 delnon è ancora neanche iniziata e già iniziano le prime polemiche. Lunedì 8 luglio, infatti, i rossoneri si raduneranno aello ma laSud ha annunciato che non si presenterà. Ildietro a questa scelta è legato all’aumento dei prezzi degli abbonamenti ma soprattutto ai giocatori che saranno presenti. La gran parte dei calciatori, infatti, saranno ancora impegnati in nazionale e come se non bastasse la dirigenza non ha ancora concluso nessun nuovo acquisto. Chi si dovrebbe andare a salutare quindi nelildella tifoseria: Con l’ormai tradizionalediello, lunedì prende il via ufficialmente la nuova stagione del, ma a differenza di quanto avviene da diversi anni a questa parte, la tifoseria organizzata nonpresente.