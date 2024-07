Pulire le spiagge è più semplice con la bici cargo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Una, da usare al posto di un’auto. Serve per raccogliere rifiuti dae strade, ma anche per portare attrezzi e materiale per allestire banchetti o promuovere campagne di sensibilizzazioni. È stata inaugurata l’altro giorno, al parco Addio Monti a Pescarenico di Lecco, la nuovadei volontari di Legambiente di Lecco. Il primo colpo pedale è stato dato in occasione dell’approdo dei ricercatori di Goletta dei Laghi sul Lario per la la campagna nazionale sulla qualità delle acque dei laghi livello microbiologico. "La, acquistata grazie ai finanziamenti concessi tramite il bando ’Viva Legambiente!’ promosso dagli attivisti di Legambiente Lombardia, verrà usata, per poter meglio svolgere i numerosi clean-up che ogni anno organizziamo sulledel lago e i parchi della città di Lecco, ma anche per portare avanti altre attività, come interventi nelle scuole, laboratori, banchetti, offrendo la possibilità di portare i materiali necessari senza ricorrere all’uso dell’automobile", spiegano gli attivisti di Legambiente Lecco.