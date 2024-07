Osimhen convocato per Dimaro | la reazione del nigeriano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 luglio 2024) Victorparteciperà al ritiro del Napoli anonostante le voci di mercato. Ladel giocatore e i dettagli sulla situazione contrattuale.sarà aVictor, attaccante del Napoli, sarà presente nel ritiro diin attesa di un’offerta importante e della seguente cessione. Il calciatoresaràper il ritiro del Napoli, al momento mancano offerte concrete per la sua cessione. LadiSecondo le indiscrezioni,si attendeva e sperava che il suo futuro fosse già definito. Attualmente, il giocatore appare un po’ agitato per i dubbi sul suo destino, ma risponderà in maniera professionale alla convocazione del Napoli. I dettagli della situazione contrattuale L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta: Ci sarà anche Victornell’elenco dei convocati di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno fissato per martedì.