Niente coppe e mercato I tifosi temono il peggio

(Di sabato 6 luglio 2024) La Pallacanestro Brescia si trova attualmente in una fase di profondo cambiamento e riflessione strategica. Il club ha recentemente annunciato l’addio di Alessandro Magro, una figura chiave nella gestione tecnica, il quale ha contribuito a portare il team a successi importanti. Questo cambiamento è stato accompagnato dalla decisione di non partecipare alle competizioni europee nella prossima stagione, una scelta ponderata alla luce delle sfide finanziarie e organizzative. Una delle decisioni più audaci è stata quella di nominare Peppe Poeta come nuovo head coach. Poeta, ex giocatore con una lunga esperienza sul campo, si trova ora alla sua prima esperienza da allenatore principale. La sua nomina rappresenta una scommessa per la Pallacanestro Brescia, con l’obiettivo di portare nuova energia e visione strategica alla squadra in un momento cruciale della sua evoluzione.