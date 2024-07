Metaphor | ReFantazio si mostra all’Anime Expo 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi Atlus ha pubblicato un nuovo trailer dell’imminente GDR fantasy. Il trailer è statoto in anteprima ai partecipanti del panel odiernodal titolo “Atlus presenta: il mondo dicon Katsura Hashino e Shigenori Soejima”. Questo trailer incentrato sulla storia offre agli spettatori una prima occhiata ai turbolenti eventi che danno inizio al viaggio del giocatore in. Il panelconteneva entusiasmanti novità sul gioco. Il direttore diKatsura Hashino e il character designer Shigenori Soejima hanno fornito agli spettatori dettagli sull’ambientazione del gioco, sui personaggi, sui mostri e molto altro. In seguito, il 6 luglio alle 05:00 del mattino, ATLUS condividerà i dettagli del panel in una presentazione “Esclusiva Atlus” – Diretta sulla storia sul canale YouTube di Atlus West e su Steam.