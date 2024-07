Lucchese - Il mercato Via Tiritiello piace Daffara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua lo smantellamento delladi ieri e di oggi. Dopo aver perso a parametro zero Rizzo Pinna (Cosenza in "B"), Tumbarello (Spal, Juve Stabia) e Benassai (Trapani), ora è il turno di Andrea. Quello che fino a ieri era considerato un pilastro della difesa rossonera, ora è ufficialmente sul. Ed è notizia della ultimissima ora che Matteo Superbi, "ds" dell’Entella, sia riuscito a convincerea non fare il lungo viaggio per Trapani, ma di fermarsi a Chiavari. Il difensore elbano si è trovato di fronte ad una proposta impossibile da rifiutare: si parla di due anni di contratto ad una cifra intorno ai 90mila euro netti a stagione. In compenso si dice che allaarriverebbero da 40 a 50mila euro cash.