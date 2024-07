LIVE Fognini-Bautista Agut 6-7 6-3 7-5 6-61-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | siamo al tie-break!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU DALLE 14.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3° MATCH DALLE 14.30) 4-1 Prima vincente al corpo. Odore di 5° set. 3-1 Servizio e dritto. 2-1. In rete il rovescio di. 1-1 Si allunga il dritto dell’iberico, ottima difesa Fabio! 1-0. Errore di dritto dell’azzurro. 6-6 A zero. Tie-! 40-0 Altra prima! 30-0 Prima vincente! 15-0 Servizio e comodo dritto! 6-5 A zero l’iberico. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Fuori il dritto di. 15-0 Stecca di dritto l’azzurro. 5-5 Servizio e super dritto!!!! A-40 Prima vincente!! 40-40 Doppio fallo. A-40 Servizio vincente!!! 40-40 In rete il rovescio di Fabio. 40-30 Servizio vincente! 30-30 In rete il back di rovescio in palleggio di Fabio.