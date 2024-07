L’Inter di Inzaghi sceglie ancora il Manuzzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)campione d’Italia scalderà il motore in vista della nuova stagione iniziando da Cesena. La presenza dei nerazzurri in Romagna in occasione di un’amichevole contro gli spagnoli della Las Palmas è stata infatti ufficializzata ieri: la squadra di Simonesarà di scena all’Orogel Stadium Dinosabato 27 luglio, nel primo test del precampionato. Dopo il match cesenatetornerà in campo venerdì 2 agosto per affrontare il Pisa di Pippoall’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani e cinque giorni dopo, mercoledì 7 agosto, a Monza arriveranno i sauditi dell’Al-Ittihad. L’ultimo appuntamento prima dell’inizio della Serie A sarà invece in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-Inter che si giocherà allo Stamford Bridge di Londra, chiuderà il pre-campionato dei nerazzurri.