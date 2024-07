La storia di Maria Elisa Corti un’anima innocente sfuggita al bombardamento di Dalmine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024). Ore 8 del mattino del 6 luglio 1944, 80 anni fa, piena Guerra Mondiale. Quattromila lavoratori sono all’opera e svolgono le consuete mansioni tra le mura di uno dei colossi industriali storici dellabergamasca: laS.A.. All’interno dell’azienda il clima appare disteso, come se una bolla invisibile isoli, tutti coloro che entrano, da quel preciso periodo storico che stanno vivendo, fatto di paura e tensione: siamo negli anni della svolta della Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati stanno proseguendo le operazioni di ‘Liberazione’ e i tedeschi sono ormai alle strette, confinati in un Nord Italia che trasuda di moti partigiani. Ogni sezione è a pieno regime, compreso il ‘Cremlino’, soprannome affidato all’ufficio paghe, per ovvi motivi; a preparare i tanto ambiti stipendi c’è anche una giovanissima, 20enne di Pontirolo Nuovo che, come ogni giorno dal 1942, ha percorso i suoi 10km in bicicletta per arrivare al lavoro.