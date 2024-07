Jannik Sinner in testa alla ATP Race solo un avversario può superarlo a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)svetta al comando della ATP, la classifica mondiale che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano primeggia con 6.000 punti all’attivo dopo aver raggiunto gli ottavi di finale ae conserva un enorme margine nei confronti degli immediati inseguitori. Questa graduatoria serve anche a determinare gli otto tennisti che giocheranno le ATP Finals a novembre in quel di Torino, missione nei fatti già raggiunta dal nostro portacolori con il trionfo agli Australian Open. Il borsino si è formato in questo modo: 2.000 punti per l’apoteosi a Melbourne, 500 per il sigillo a Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, 1.000 per l’affermazione al Masters 1000 di Miami, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo, 200 per i quarti al Masters 1000 di Madrid, 800 per la semifinale al Roland Garros, 500 per la vittoria ad Halle e 200 per i quarti a