Gf Vip Emy Buono confessa | Io e Giaele De Donà eravamo fidanzate ma di nascosto perché…

(Di sabato 6 luglio 2024) Di recente, nel corso di una chiacchiera con Gabriele Parpiglia a Radio Marte, Emysi è lasciata andare ad alcune confessioni su SofiaDe, la modella salita alla ribalta del gossip grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione ai microfoni del giornalista ha raccontato di essere stata in passato fidanzata con l’ex Vippona. Le due però si sarebbero frequentato di. Ecco perché: Sì ero fidanzata con Sofia. Di, il marito era geloso. Era amore da parte di entrambe. Sì, ci siamo dette “ti amo”. Lei non lo può dichiarare, però sì. Nonostante l’amore che le aveva unite, oggi i rapporti sono praticamente nulli: In che rapporti siamo oggi? Lei da quando è uscita dalla Casa non mi ha più scritto, mi ha bloccata ovunque, non ci siamo più sentite.