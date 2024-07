Emma Roberts ritiene che la cultura di internet sia stata la causa dell’accoglienza negativa di MADAME WEB

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 6 luglio 2024)che la “di” sialadiWEB Probabilmente è giusto dire cheWeb ha sempre avuto una salita piuttosto ripida da scalare, dopo essere diventato un meme-fodder subito dopo l’uscita del suo primo (e unico) trailer, ma fin dalla scena di apertura con la madre di Cassie Webb (Dakota Johnson) in Amazzonia alla ricerca di ragni poco prima di morire, sembrava chiaro che l’ultimo film della Sony Pictures SSU molto probabilmente non sarebbe stato un grande successo! A dire il vero, il film ha superato (quasi) la soglia dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo, ma con un budget dichiarato di circa 80-100 milioni di dollari (senza considerare i costi pubblicitari aggiuntivi, ecc.