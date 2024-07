Ecco la ‘Settimana dei diritti umani’ il festival in programma dal 15 al 21 luglio a Rovigo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 luglio 2024)– Dal 15 al 21tornano nel centro storico di“Settimana deiumani” e “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, rispettivamente alla loro seconda e ventisettesima edizione. Il tema sarà come lo scorso anno “D(i)ritti al futuro”, per continuare a costruire ed immaginare una società più giusta, in cui uguaglianza e rispetto siano al centro delle politiche per il domani. Oltre cinquanta eventi animeranno per un’intera settimana il comune veneto trasformandolo nella città per la pace e iumani attraverso l’arte e la cultura. Una manifestazione multidisciplinare che nasce dall’impegno e dalla collaborazione di oltre 40 associazioni, cooperative e realtà culturali del territorio, il cuiè stato svelato venerdì 5in occasione dell’anteprima delstesso e che avrà come clou dal 19 al 21“Voci per la libertà”.